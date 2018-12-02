Evlenene 65 bin lira Devletin evlenene çeyiz ve ev alana konut desteği artırılıyor. Çeyiz desteği 7.500 liraya çıkartılırken konut desteği 25 bin lira olacak. Böylece iki haktan yararlanan bir çift 65 bin lira alacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca ailelerin ev sahibi olabilmeleri için Mayıs 2016'da başlatılan 'Konut Hesabı ve Devlet Katkısı' uygulaması son düzenlemeyle daha cazip hale geliyor. 25 bin liraya çıkartılacak. 5 yıl boyunca 80 bin lira biriktirene ev alırken devlet de 25 bin lira karşılıksız para verecek.







3 yıl kalma şartı bulunurken, eski yönetmelikte 3 yıl kalanlar yatırdığı paranın yüzde 15'ini, 4 yıl kalanlar yüzde 18'ini ve 5 yıl kalan da yüzde 20'sini alabiliyordu. Yeni düzenlemeyle, 5 yıl ve daha uzun süre kalanlara en fazla yüzde 25'i kadar destek sağlanacak. Çeyiz desteği de 5 bin liradan 7 bin 500 liraya çıkartıldı. Çiftler bundan ayrı ayrı yararlanıp tutarı ikiye katlayabilecek. Böylece toplamda 65 bin lira devlet desteği elde edilebilecek. ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca ailelerin ev sahibi olabilmeleri için Mayıs 2016'da başlatılanuygulaması son düzenlemeyle daha cazip hale geliyor. Devlet katkısı nda üst limiti önceki gün Meclis'e sunulan yasa ileçıkartılacak. 5 yıl boyunca 80 bin lira biriktirene ev alırken devlet de 25 bin lira karşılıksız para verecek. Çiftler ayrı ayrı 25'er bin lira alabilecek. 'Konut Hesabı ve Devlet Katkısı' uygulamasında sistemde en azşartı bulunurken, eski yönetmelikte 3 yıl kalanlar yatırdığı paranın yüzde 15'ini, 4 yıl kalanlar yüzde 18'ini ve 5 yıl kalan daalabiliyordu. Yeni düzenlemeyle, 5 yıl ve daha uzun süre kalanlara en fazla yüzde 25'i kadar destek sağlanacak. Çeyiz desteği de 5 bin liradançıkartıldı. Çiftler bundan ayrı ayrı yararlanıp tutarı ikiye katlayabilecek. Böylece toplamdai elde edilebilecek. TÜM MANŞETLER