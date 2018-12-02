Evlenene 65 bin lira

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca ailelerin ev sahibi olabilmeleri için Mayıs 2016'da başlatılan 'Konut Hesabı ve Devlet Katkısı' uygulaması son düzenlemeyle daha cazip hale geliyor. Devlet katkısında üst limiti önceki gün Meclis'e sunulan yasa ile 25 bin liraya çıkartılacak. 5 yıl boyunca 80 bin lira biriktirene ev alırken devlet de 25 bin lira karşılıksız para verecek.
Çiftler ayrı ayrı 25'er bin lira alabilecek. 'Konut Hesabı ve Devlet Katkısı' uygulamasında sistemde en az 3 yıl kalma şartı bulunurken, eski yönetmelikte 3 yıl kalanlar yatırdığı paranın yüzde 15'ini, 4 yıl kalanlar yüzde 18'ini ve 5 yıl kalan da yüzde 20'sini alabiliyordu. Yeni düzenlemeyle, 5 yıl ve daha uzun süre kalanlara en fazla yüzde 25'i kadar destek sağlanacak. Çeyiz desteği de 5 bin liradan 7 bin 500 liraya çıkartıldı. Çiftler bundan ayrı ayrı yararlanıp tutarı ikiye katlayabilecek. Böylece toplamda 65 bin lira devlet desteği elde edilebilecek.
Çiftler ayrı ayrı 25'er bin lira alabilecek. 'Konut Hesabı ve Devlet Katkısı' uygulamasında sistemde en az 3 yıl kalma şartı bulunurken, eski yönetmelikte 3 yıl kalanlar yatırdığı paranın yüzde 15'ini, 4 yıl kalanlar yüzde 18'ini ve 5 yıl kalan da yüzde 20'sini alabiliyordu. Yeni düzenlemeyle, 5 yıl ve daha uzun süre kalanlara en fazla yüzde 25'i kadar destek sağlanacak. Çeyiz desteği de 5 bin liradan 7 bin 500 liraya çıkartıldı. Çiftler bundan ayrı ayrı yararlanıp tutarı ikiye katlayabilecek. Böylece toplamda 65 bin lira devlet desteği elde edilebilecek.
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