Tapuda köklü değişim

Hükümetten bürokrasiyi azaltacak, hizmet kalitesini artıracak devrim niteliğinde hamleler gelmeye devam ediyor. Tapulara kimlik numarası ve QR kodu verilecek. Tapuların kök senetlerine kadar ulaşılabilecek ve eski maliklerin kimler olduğu öğrenilebilecek. Taşınmazların gerçek değer üzerinden satışına ilişkin uygulama da hayata geçecek.