Bugünkü
Takvim

köklü değişim

Tapuda köklü değişim
Hükümetten bürokrasiyi azaltacak, hizmet kalitesini artıracak devrim niteliğinde hamleler gelmeye devam ediyor. Tapulara kimlik numarası ve QR kodu verilecek. Tapuların kök senetlerine kadar ulaşılabilecek ve eski maliklerin kimler olduğu öğrenilebilecek. Taşınmazların gerçek değer üzerinden satışına ilişkin uygulama da hayata geçecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriTapuda köklü değişim
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar