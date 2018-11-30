Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, eşel mobil sisteminin devreye girmesinin ardından genel toplamda benzinde 1 lira 87 kuruş, motorinde ise 1 lira 40 kuruş indirim gerçekleştiğini belirterek, "LPG'de 73 kuruşluk fiyat indirgemesi yapıldı. Haftaya 15-20 kuruş indirim yapılacak" dedi.
- Ekonomi
- 30.11.2018
- Gazete
LPG’ye de indirim
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