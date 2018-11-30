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  • 30.11.2018 08:28

düşmeye devam ediyor! Dolar ve ne kadar? 30 Kasım 2018 güncel

ne kadar oldu? sorusu son günlerde çok sık soruluyor. ABD Merkez Bankası'ndan (FED) gelen açıklamalarla dün gevşeme gösteren dolar, değer kaybı yaşadı. Dün son 4,5 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 5,13 'yi gören dolar ardından hafif bir yükselişle birlikte 5,15-5,16 TL seviyesinde sabitlendi. Piyasalar G-20 görüşmelerini de yakından takip ederken dolar fiyatları ve fiyatlarındaki son durum da merak ediliyor. İşte 30 Kasım 2018 güncel ...

Son dakika aramalarına göre dolar bugün ne kadar? euro bugün ne kadar? soruları en çok sorulan sorular arasında geliyor. Dün son ayların en düşük seviyesine gerileyerek 5,13'ü gören dolarda son durum yine merak ediliyor. Dolarda düşüş sürecek mi? sorusuna cevap arayan vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte dolar fiyatları ve euro fiyatları ile ilgili son gelişmeler...

DOLAR VE EURO FİYATLARI

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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