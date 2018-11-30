Altın fiyatları doların temkinli seyir izlemesiyle dar aralıkta seyrederken, paladyum 1,190 dolar ile tarihi zirveyi gördü. Spot altının ons fiyatı hafif değişim göstererek 1,224.10 dolarda bulunuyor. Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı, bilezik gram fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 30 Kasım Cuma güncel altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
GRAM ALTIN FİYATI
203,23
203,41
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
203,28
203,33
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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