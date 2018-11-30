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  • 30.11.2018 09:36
  • Son Güncelleme: 30.11.2018 09:38

son durum! 30 Kasım Cuma güncel , ,

düşüş yönünde seyretmeye devam ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta 332 lira, Cumhuriyet altını 1.359 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,93 düşüşle 203,3 liradan işlem gördü. İşte 30 Kasım güncel çeyrek altın fiyatı ve fiyatı...

Altın fiyatları doların temkinli seyir izlemesiyle dar aralıkta seyrederken, paladyum 1,190 dolar ile tarihi zirveyi gördü. Spot altının ons fiyatı hafif değişim göstererek 1,224.10 dolarda bulunuyor. Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı, bilezik gram fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 30 Kasım Cuma güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI
203,23
203,41

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
203,28
203,33

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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