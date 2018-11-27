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Yapılandırma için uyarısı

Yapılandırma için 30 Kasım uyarısı
Son çıkarılan yasa kapsamında vergi borcunu yapılandıranlar dikkat! Yapılandırmanın bozulmaması için ikinci taksitin 30 Kasım'a kadar ödenmesi gerekiyor. Ayrıca taksitli ödeme seçeneği tercih edilmiş olmasına rağmen, kalan taksitlerin tamamının peşin olarak ikinci taksit ödeme süresi içinde yani 'a kadar ödenmesi halinde taksitli ödeme seçeneği için uygulanan katsayılar kaldırılacak. Hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı üzerinden yüzde 50, idari para cezalarının aslından yüzde 12.5 indirim yapılacak. Peşin ödeme seçeneğini tercih edenlere de 30 Kasım'a kadar ödemeleri halinde, larında indirim uygulanacak.

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