Yabancı yatırımcının rotası Türkiye'ye döndü

Ekonomide iyiye gidiş hızla devam ediyor. Yabancı yatırımcılar yeniden borsaya ilgi duymaya başladı Milliyet'ten Zeynep Aktaş borsadaki bu hareketliliği kaleme aldı.



İşte Aktaş'ın o yazısı:

Bir hisseyi alırken ayrıntılar önemlidir. Yatırımda bulunulacak şirket kadar şirketin bulunduğu coğrafya da bir o kadar önemli olabiliyor. Birçok etkeni birlikte değerlendiren yabancı yatırımcılar, yatırımda bulunmadan önce o ülkeyi keşfetmeyi tercih etmekteler. Dahası ilgilendikleri firmaları daha yakından görebilmek için onlara ziyarette bulunabiliyorlar. Bu fonlar uzun süreli ve kalıcı bir yatırımda bulunmaya niyetliyse kredi kuruluşlarının değerlendirmelerini bir veri olarak göz önünde bulundursalar da kendi kadrolarındaki uzmanlarla yerinde bir analiz yapmayı yeğlemekteler. Mark Mobius, henüz yeterince değerlenmemiş şirketleri başkalarından önce bulmak için 30 milyon milin üzerinde uçtuğunu söylüyor.

Türkiye'de yaşanan aşırı fiyat dalgalanmaları sonrası yatırımda çekimser davranan yabancı yatırımcıların son zamanlarda yeniden Türkiye'ye yöneldikleri ve doğrudan temas kurabilmek adına Türkiye'yi tercih ettikleri görülüyor.

Gözlenen hareketlenme Türkiye'nin tekrar yatırım alanı olma ihtimalini gündeme getiriyor. Bu ilginin desteklenmesi ve teşvik edilmesi ise yatırımların gelişinin önündeki tereddütleri kaldıracaktır.