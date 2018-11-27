Altın fiyatları hafif gerilerken, yatırımcılar Fed'in ilerdeki faiz artırımlarının hızına ilişkin ipuçları bekliyorlar ve G-20 zirvesi öncesinde ABD-Çin ticaret anlaşmazlığı tırmandı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 düşüşle 1,221.70 dolara geriledi. Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte 27 Kasım altın fiyatları...