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  • 27.11.2018 09:18

27 Kasım: Bugün çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar?

dalgalı seyrini sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 337,00 lira, Cumhuriyet altını 1.379,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,96 düşüşle 206,20 liradan işlem gördü. ne kadar? Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar? İşte 27 Kasım günce altın fiyatları...

Altın fiyatları hafif gerilerken, yatırımcılar Fed'in ilerdeki faiz artırımlarının hızına ilişkin ipuçları bekliyorlar ve G-20 zirvesi öncesinde ABD-Çin ticaret anlaşmazlığı tırmandı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 düşüşle 1,221.70 dolara geriledi. Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte 27 Kasım altın fiyatları...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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