Jolly yenilendi

2019 hedeflerini büyüten Jolly, logosunu yeniledi ve oyun alanını turizmin bütün alanları olarak genişletti. Jolly Başkanı Mete Vardar, "2018'i yüzde 25 büyüme ile kapatacağız. 2019 yılı hedefimiz ise yüzde 35'in üzerinde büyümek. Bu büyüme oranları bizleri memnun ve motive ediyor" dedi. Dünyanın en büyük yatırım bankalarından olan Goldman Sachs'ın Jolly'deki azınlık hisse payını artırdığını açıklayan Vardar, "Bu sadece bizim için değil, Türkiye ve Türk turizmi için de çok önemli bir güvenin göstergesidir. Bu destek ile global arenadaki varlığımızı daha yukarılara taşıyacağız" diye konuştu.
- Ekonomi
- 27.11.2018
- Gazete
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