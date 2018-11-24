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  • 24.11.2018 13:27

Cumhurbaşkanı Yardımcısı 'dan ile ilgili önemli açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , 32. Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu Konferansı'na katıldı. Oktay burada önemli açıklamalarda bulunurken; "Ülkemizde son 16 yılda alanında tarihi bir başarı ortaya konmuştur." dedi.

Cumhurbaşkanlığından ekonomiyle ilgili önemli açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , 32. Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu Konferansı'nda konuştu.

Oktay'ın açıklamaları şöyle;
"TÜRKİYE ÜRETİM VE TİCARET ÜSSÜ OLMAYA UYGUN BİR KONUMDADIR"
Türkiye, Asya ile Avrupa arasında bir ulaşım ve enerji koridoru olmasının yanı sıra piyasaya uyum sağlama becerilerini sürekli olarak geliştiren ve zorluklarla karşılaştığında, her defasında bu zorlukları daha da güçlenerek aşan bir k ortaktır. Ülkemiz geniş bir coğrafyayı kapsayacak şekilde üretim ve ticaret üssü olmaya uygun bir konumdadır.

Ülkemizde son 16 yılda ekonomi alanında tarihi bir başarı ortaya konmuştur. da 19,6 milyondan 28,8 milyon seviyesine ulaşılmıştır. Bu oran 16 yılda 9,2 milyon yeni istihdam oluşturulduğu anlamına gelmektedir.

"TÜRKİYE EKONOMİDE SAĞLAM DURUŞ SERGİLİYOR"
Türkiye ekonomisine yönelik uygulanan spekülatif ataklara karşı güçlü ve pratik aksiyon planlarımızın yanı sıra 2019-2021 yıllarını kapsayan 'Yeni 'la birlikte Türkiye, küresel ekonomik aktörlerin güvenini sağlayacak sağlam bir duruş sergilemektedir.

"TÜRKİYE'NİN KALKINMA HIZI İVME KAZANDI"
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle hızlı karar alan etkili bir yapıya geçmiş olmamız sayesinde Türkiye'nin kalkınma hızı ivme kazanmıştır. Türkiye rekabete ve uluslararası yatırımcılara açık bir ülkedir.

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