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  • 24.11.2018 11:00
  • Son Güncelleme: 24.11.2018 11:30

ve e bir daha! Düşüş devam ediyor

Milyonlarca araç sürücüsünü sevindirecek bir haber daha geldi. Dünya genelinde düşen fiyatları ve 'de gerileyen kur ile birlikte ve in haftaya düşüşle başlayacak. Pazartesiyi salıya bağlayan gece, benzinde 15-16, motorinde 21-22 kuruş bekleniyor.

Milyonlara bir müjde daha! Düşüş devam ediyor

ve fiyatı ile uluslar arası piyasalarda düşmeye devam ediyor. Brent , haftayı 60 doların altında kapattı ve 58-59 dolara kadar geriledi. Benzin ve motorinin de uluslar arası piyasalarda ton fiyatında 20'şer dolar kadar düşüş yaşandı. Dolar kuru da bir miktar gevşedi.

Habertürk'ün haberine göre piyasalardaki bu gelişme, benzinde ve motorinde yeni leri gündeme getirdi. Pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısından itibaren benzinde 15-16, motorinde 21-22 kuruş indirim bekleniyor. Bu indirimle birlikte bir litre benzinin fiyatı, yaklaşık 90 kuruş düzeyinde gerilemiş olacak.

Motorinde bu hafta 13 kuruş indirim yapılmıştı. Yeni haftada yapılacak indirimle birlikte motorinin litre fiyatı da 35 kuruş düşmüş olacak.

Uzmanlar, bu gelişmeyi nasıl yorumluyor? Uzmanlar, ABD ile İran arasındaki gerilimin etkisiyle petrolün varil fiyatının 100 dolara kadar çıkabileceği yönünde tahminler yapıldığını anımsattı. Petrolde arz yönlü bir sıkıntı beklenmediğini, bazı çevrelerce 2019 petrol fiyatı tahminlerinin de revize edildiğini söyledi. Uzmanlar, "Örneğin, JP Morgan gelecek yıl için ortalama Brent petrol varil fiyat tahminini 83.50 dolardan 73 dolara düşürdü. Bu, önemli bir gelişme. Bunun sonucu olarak da ürün fiyatları gevşiyor" dedi.

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