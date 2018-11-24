Benzin ve motorin fiyatı ile brent petrol uluslar arası piyasalarda düşmeye devam ediyor. Brent petrol, haftayı 60 doların altında kapattı ve 58-59 dolara kadar geriledi. Benzin ve motorinin de uluslar arası piyasalarda ton fiyatında 20'şer dolar kadar düşüş yaşandı. Dolar kuru da bir miktar gevşedi.

Habertürk'ün haberine göre piyasalardaki bu gelişme, benzinde ve motorinde yeni indirimleri gündeme getirdi. Pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısından itibaren benzinde 15-16, motorinde 21-22 kuruş indirim bekleniyor. Bu indirimle birlikte bir litre benzinin fiyatı, yaklaşık 90 kuruş düzeyinde gerilemiş olacak.

Motorinde bu hafta 13 kuruş indirim yapılmıştı. Yeni haftada yapılacak indirimle birlikte motorinin litre fiyatı da 35 kuruş düşmüş olacak.

Uzmanlar, bu gelişmeyi nasıl yorumluyor? Uzmanlar, ABD ile İran arasındaki gerilimin etkisiyle petrolün varil fiyatının 100 dolara kadar çıkabileceği yönünde tahminler yapıldığını anımsattı. Petrolde arz yönlü bir sıkıntı beklenmediğini, bazı çevrelerce 2019 petrol fiyatı tahminlerinin de revize edildiğini söyledi. Uzmanlar, "Örneğin, JP Morgan gelecek yıl için ortalama Brent petrol varil fiyat tahminini 83.50 dolardan 73 dolara düşürdü. Bu, önemli bir gelişme. Bunun sonucu olarak da ürün fiyatları gevşiyor" dedi.