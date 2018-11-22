Ticari davalar 1 haftada tamam

Adalet Bakanlığı, işçi alacak ve tazminatları ile işe iade talebiyle açılacak davalar için uygulanan arabuluculuk şartını ticari davalar için de getirmeye hazırlanıyor. Düzenleme yaşama geçtiğinde ortalama 541 gün süren ticari davalar 1 haftada sonuçlanabilecek. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, önümüzdeki süreçte arabulucu sayısını daha da artıracaklarını belirtirken; Şubat ayında arabulucu sınavı açacaklarını bildirdi.





EVRİN GÜVENDİK