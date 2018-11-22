Bugünkü
Takvim

Ticari davalar 1 haftada tamam

Ticari davalar 1 haftada tamam
Adalet Bakanlığı, işçi alacak ve tazminatları ile işe iade talebiyle açılacak davalar için uygulanan arabuluculuk şartını ticari davalar için de getirmeye hazırlanıyor. Düzenleme yaşama geçtiğinde ortalama 541 gün süren ticari davalar 1 haftada sonuçlanabilecek. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, önümüzdeki süreçte arabulucu sayısını daha da artıracaklarını belirtirken; Şubat ayında arabulucu sınavı açacaklarını bildirdi.


EVRİN GÜVENDİK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriTicari davalar 1 haftada tamam
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar