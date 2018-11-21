Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 21 Kasım dolar fiyatları )

Dolar fiyatları 5.29 TL seviyesinde bulunurken, Euro fiyatları 6.03 TL seviyesinde hareket ediyor.

Dolar 7 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

BIST

BIST 100 endeksi, güne 335,15 puan ve yüzde 0,37 artarak 92.021,50 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 617,10 puan ve yüzde 0,67 değer kazanarak 92.303,46 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 91.559,38 puanı, en yüksek 92.707,95 puanı gören endeks, günü yüzde 1,11 değer kazanarak 92.707,95 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,38, sanayi endeksi yüzde 1,07, hizmetler endeksi yüzde 1,70 ve teknoloji endeksi de yüzde 1,73 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.337,77 puan ve yüzde 1,16 artarak 116.195,52 puandan kapandı. İşlem gören 530 hisse senedinin 216'sı prim yaptı, 149'u geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, İpek Doğal Enerji, Koza Anadolu Metal ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.