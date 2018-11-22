Oto bakıma kadın eli

Karaman'da oto bakım servisinde çalışan 40 yaşındaki Öznur Duran, KOSGEB'den aldığı destekle oto bakım ve ekspertiz alanında işyeri açarak kendi işinin patronu oldu. İŞKUR'un girişimcilik kursuna katılan ve eğitimi başarıyla tamamlayan Duran, çalıştığı işyeri kapanınca kendi firmasını kurmaya karar verdi. KOSGEB desteğiyle 3 yıl önce oto bakım ve ekspertiz alanında işyerini kuran Duran, şu anda Karaman'da bu sektörde çalışan tek kadın olarak hizmet veriyor. İlk önce yedek parça dükkanı açmak istediğini, fakat çok fazla sermaye gerektiği için vazgeçtiğini anlatan Duran, "Çalıştığım firma ekspertiz işi ile de uğraşıyordu. Karaman'da bu işi yapan tek firmaydı. İşe başlarken önce Karaman'daki araç sayısını araştırdım. 'Bu işi yapabilirim' dedim. Babam da destek verdi, bu işyerini açtık. Yanıma yetişmiş tecrübeli elemanlar aldım. İkinci el araçların kontrollerini yapıyoruz. Kaporta, boya, mekanik kontrol, elektronik arıza hizmeti veriyoruz" dedi. Duran, "Çalışmak isteyen bütün kadınlara güzel örnek olalım. Hayallerinin, yapmak istedikleri işlerin peşinden gitsinler. Sanayide Ayşe, Fadime ustaların çoğalmasını istiyorum" diye konuştu.
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