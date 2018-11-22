Öğretmenlere müjde

Öğretmenler, cumartesi günü kutlanacak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü merakla bekliyor. Öğretmenlere ve bu görevden emekli olanlara zam getirecek 3600 ek gösterge müjdesinin detayları, 24 Kasım'da açıklanacak. Ayrıca yeni yılda da öğretmenler için zam ve tayin gibi pek çok yeni imkan devreye girecek. Buna göre; yılbaşından sonra yapılması beklenen düzenleme ile ücretli öğretmenlerin maaşlarında iyileştirme yapılacak. Sözleşmeli öğretmenlerin zorunlu görev süresi kısalacak. 6 yıldan 4 yıla inecek. Geri kalmış bölgelerde çalışan öğretmenlere teşvik sistemi getirilecek. Öğretmen Kanunu çıkarılacak.
ATAMA ZAMANI
Bu arada 20 bin yeni öğretmen alımı için de süreç işliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre; 19 Kasım'da başlayan ön başvuru süresi, yarın sona erecek. Atamalar ise 7 Şubat'ta yapılacak.
ATAMA ZAMANI
Bu arada 20 bin yeni öğretmen alımı için de süreç işliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre; 19 Kasım'da başlayan ön başvuru süresi, yarın sona erecek. Atamalar ise 7 Şubat'ta yapılacak.
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