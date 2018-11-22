Öğretmenlere müjde

, cumartesi günü kutlanacakmerakla bekliyor. Öğretmenlere ve bu görevden emekli olanlara zam getirecekmüjdesinin detayları,açıklanacak. Ayrıca yeni yılda da öğretmenler için zam ve tayin gibi pek çok yeni imkan devreye girecek. Buna göre; yılbaşından sonra yapılması beklenen düzenleme ileyapılacak. Sözleşmeli öğretmenlerin zorunlu görev süresi kısalacak.. Geri kalmış bölgelerde çalışan öğretmenlere teşvik sistemi getirilecek.çıkarılacak.Bu arada 20 bin yeni öğretmen alımı için de süreç işliyor.tarafından açıklanan takvime göre;başlayan ön başvuru süresi, yarın sona erecek. Atamalar iseyapılacak.