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  • 21.11.2018 14:48

Zorunlu uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği fiyatı ne kadar?

uygulaması ne zaman başlayacak? sorusu yeni yıla yaklaştığımız şu günlerde oldukça araştırılan konular arasında. Kış aylarında trafik kazalarını en aza indirgemek için yapılan kış lastiği uygulaması, Havaların soğuması ile birlikte ticari araçlar için kullanılması zorunlu olan kış lastiğinin ne zaman takılması gerektiği merak ediliyor. Peki 2018 kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Kar lastiği takmama cezası ne kadar?

Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor. Kış lastiği takma zorunluluğu, 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2019'a kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 715 lira ceza kesilecek.

Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2019 itibarıyla güncellenecek.

Kış lastiği "hususi" değil, "ticari" araçlarda zorunlu

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.

Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.

KIŞ LASTİĞİ FİYATLARI

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Ekim 2018 itibariyle Türkiye'de satılan araçların yüzde 80'den fazlasını A, B ve C segment araçlar oluşturuyor. Sadece C-segment otomobiller ise toplam pazarın yüzde 55'ine denk geliyor.

Söz konusu tablo, ülkede satılan otomobillerin büyük çoğunluğunun üzerinde 16 inc ebadında lastik bulunduğunu gösteriyor. Türkiye'de en çok satılan lastik ölçülerinden biri olan 205 55 R16 boyutundaki kış lastiği bugünlerde 400 liradan satılıyor. Yerli bir markanın ürettiği aynı kış lastiğinin geçen yıl ki fiyatı ise 288 TL idi. Rakamlar 16 inc boyutundaki yerli kış lastiğinde bu yıl fiyatların yüzde 40 daha yüksek olduğunu gösteriyor.

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