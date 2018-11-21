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  • Ekonomi
  • 21.11.2018 14:49

Avrupa Komisyonu, İtalya'nın 2019 bütçesini reddetti

Avrupa Komisyonu İtalya'nın 2019 bütçesini reddetti, fazla borçtan dolayı disiplin prosedürü uygulanması gerektiğini bildirdi.

Avrupada İtalya depremi! Reddettiler

ANSA haber ajansında yer alan habere göre Komisyon fazla borçtan dolayı İtalya'ya karşı disiplin prosedürü uygulanması gerektiğini belirtti.

Haberin ardından euro kısa süreliğine eksiye döndükten sonra yüzde 0.18 artışla 1.1389 dolarda seyrederken, İtalya'nın bankacılık endeksi .
FTIT8300 günün en düşük seviyesini gördükten sonra yüzde 1.33 artıda bulunuyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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