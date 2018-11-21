Avrupa Komisyonu, İtalya'nın 2019 bütçesini reddetti

ANSA haber ajansında yer alan habere göre Komisyon fazla borçtan dolayı İtalya'ya karşı disiplin prosedürü uygulanması gerektiğini belirtti.
Haberin ardından euro kısa süreliğine eksiye döndükten sonra yüzde 0.18 artışla 1.1389 dolarda seyrederken, İtalya'nın bankacılık endeksi .
FTIT8300 günün en düşük seviyesini gördükten sonra yüzde 1.33 artıda bulunuyor.
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