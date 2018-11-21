Asgari ücretli milyonlarca işçi ve işveren 2019 Ocak ayında belirlenecek olan yeni asgari ücreti merak ediyor. İşçiler gelişmeleri yakından takip ederken 2019 Ocak asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret Ocak zammı belli oldu mu? Asgari ücret zam oranı ne kadar oldu? gibi sorularına yanıt arıyor. Asgari ücretin belirlenmesinde en büyük etkenlerden biri de şüphesiz ki enflasyon oranı olacak. Son açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte yıllık bazda enflasyon oranı yüzde 25,24'e ulaşmıştı. Özellikle işçi temsilcileri yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından asgari ücretin net en az 2 bin lira olmasını talep etmişti. İşveren temsilcileri ise ortak bir noktada buluşmak istiyor. İşte 2019 asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmeler...