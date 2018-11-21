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  • Son Güncelleme: 21.11.2018 09:28

son durum! 21 Kasım fiyatı, fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları

dalgalı seyrini sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta 345,00 lira, Cumhuriyet altını 1.414,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 1,10 yükselişle 211,60 liradan işlem gördü. Çeyrek altın fiyatı, fiyatı bugün ne kadar? İşte 21 Kasım ...

Altın fiyatları yatırımcıların dün yüzde 0.7 değer kazanan dolara yönelmesi ve riskten kaçışa bağlı olarak hafif geriledi. Altın spot piyasada ons başına yüzde 0.1 düşüşle 1,220.36 dolardan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 21 Kasım güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 21 KASIM 2018

Altın fiyatları sürekli güncellenmektedir...

GRAM ALTIN FİYATI
211,53
211,71

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
211,63
211,71

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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