Altın fiyatları yatırımcıların dün yüzde 0.7 değer kazanan dolara yönelmesi ve riskten kaçışa bağlı olarak hafif geriledi. Altın spot piyasada ons başına yüzde 0.1 düşüşle 1,220.36 dolardan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 21 Kasım güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 21 KASIM 2018

Altın fiyatları sürekli güncellenmektedir...

GRAM ALTIN FİYATI

211,53

211,71

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

211,63

211,71