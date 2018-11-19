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avantajı satışları artırdı

KDV avantajı satışları artırdı
MASKO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu, mobilya sektöründe uygulanan indiriminin sektörü canlandırdığını belirterek, şöyle konuştu: "Satışlarımız geçen aya göre yüzde 30-40 artmış durumda. Bu ay, yeni yıl alışverişlerinin de başlamasıyla daha fazla hissedeceğimize inanıyorum. İndirimin Haziran ayına kadar uzatılmasını istiyoruz."

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