Elektrik çarpmasın!

Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, elektrik dağıtımı ve satışı yapan bazı şirketlerin tüketicilerle yaptıkları sözleşmeleri 'maliyetler arttı' diyerek tek taraflı feshettiklerini ifade ederek, bu durumun Tüketici Kanunu'nda 'haksız sözleşme' olarak nitelendirildiğini belirtti. Bu şekilde mağduriyet yaşayan tüketicilerin, mağduriyet bedeli oranlarına göre hakem heyetleri ya da tüketici mahkemeleri aracılığıyla haklarını arayabileceklerini kaydeden Şahin, şunları söyledi: "Tüketici bir sözleşme imzalamıştır ve o sözleşmede karşı tarafın bir taahhüdü vardır. Bu taahhüdü yerine getirmeyen satıcıya karşı tüketici haklarını talep edebilir."