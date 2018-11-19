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ne hiç girmeyenler dikkat! ’a kadar gelir testine başvurup kişi başı geliri 676.5 liradan az çıkanların borcunun üstü silinecek.

Borç siliniyor
Bu yıl hayata geçen torba yasa ile ne hiç başvurmamış olanlara getirilen imkanda sona yaklaşıldı. 30 Kasım'a kadar teste başvuranların Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, test sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek. Hane içinde kişi başı geliri brüt in 3'te 1'inden (676,5 lira) az çıkanların borcu silinecek. Nisan 2018 öncesi prim borcu olanlar 31 Aralık'a kadar larını ödemeleri halinde gecikme faizi ödemeyecek. Borcu olanlar 31 Aralık'a kadar sağlıktan yararlanabilecek. Hükümet, 'de 3 ayrı prim yerine daha düşük tutardaki tek primi getirmiş, borcu olanlara önemli imkan sağlamıştı. Bu kapsamda, 2 Nisan 2018'e kadar teste müracaat edenlerden geliri brüt asgari ücretin 3'te 1'inden az olan yaklaşık 280 bin kişinin borcu silinmişti. Fazla çıkanların ise 1 Nisan 2017 öncesine ait borçları aylık 53 lira üzerinden güncellenmişti.

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