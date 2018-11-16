‘Vatandaşı yolda bırakmayız’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İDO'nun iç hat seferlerini kaldırması konusunda "Özel sektör karar alsa da biz vatandaşımızı mağdur etmeyiz" değerlendirmesinde bulundu. Uysal, "Malumunuz İDO özelleştirildi. Nihayetinde taşıma bir kamu hizmetidir. Özel sektör bu konuda 'para kazanamıyorum. O işleri bıraktım' dese de şehir hatları işletmelerimiz işlerini devam ettiriyor. Biz vatandaşımızı yolda bırakmayız. Gereğini yaparız. Vatandaşımız bu konuda rahat olsun" ifadelerini kullandı.
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