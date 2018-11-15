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  • 15.11.2018 11:33
  • Son Güncelleme: 15.11.2018 11:51

Ulaştırma Bakanlığı'ndan flaş açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, katıldığı AA Editör Masası'nda önemli açıklamalarda bulundu. Turhan Projesi'ne de değinirken, proje kapsamında 'a 10 yeni köprü yapılacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Havalimanı'nın büyük bir proje olduğunu belirten Turhan, bu havalimanının birinci fazının A kısmını faaliyete geçirdiklerini, B kısmını da gelecek yıl hizmete alacaklarını söyledi.

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