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  • 15.11.2018 12:10

Bir imza ile hayatı karardı! Sizin de başınıza gelebilir

'da bir gurbetçi araç kiralarken imzaladığı boş sözleşme yüzünden dolandırıldı. Mağdur 7 yıl süren davayı kazanırken, bu süreçte yaklaşık 1 milyon lira zarara uğradığını açıkladı.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına tutuksuz sanıklardan Durmuş Ali Ö, müşteki Arif Gül ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Durmuş Ali Ö, olayla bağlantısının olmadığını, diğer sanık Emrullah Y'yi tanımadığını öne sürdü. Kendisinin de mağdur olduğunu savunan sanık, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Durmuş Ali Ö. ve Emrullah Y'ye "nitelikli dolandırıcılık" ve "sahtecilik" suçlarından 6'şar yıl hapis cezası verdi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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