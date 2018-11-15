Bir imza ile hayatı karardı! Sizin de başınıza gelebilir

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına tutuksuz sanıklardan Durmuş Ali Ö, müşteki Arif Gül ve taraf avukatları katıldı.
Sanık Durmuş Ali Ö, olayla bağlantısının olmadığını, diğer sanık Emrullah Y'yi tanımadığını öne sürdü. Kendisinin de mağdur olduğunu savunan sanık, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanıklar Durmuş Ali Ö. ve Emrullah Y'ye "nitelikli dolandırıcılık" ve "sahtecilik" suçlarından 6'şar yıl hapis cezası verdi.
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