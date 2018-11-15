Hazine'den piyasalara 18 milyarlık doping

Ağustosta başlayan kur saldırısını alınan önlemlerle bertaraf eden, Yeni Ekonomi Programı ile yatırımcılara güven sağlayan, kamuda 70 milyarlık tasarrufla bütçeyi rahatlatan Hazine ve Maliye Bakanlığı, borçlanmada da farklı bir stratejiye geçti. Bu stratejiyle, hem ülkenin borçlanma maliyeti azaltıldı hem de bankaların piyasaya likidite enjekte etmesinin önü açıldı. Şöyle ki, kasımda 21.8 milyar TL iç borç ödeyecek olan Hazine, kamuda başlatılan tasarruf tedbirlerinin etkisiyle 6 ihale yerine 3 ihale yaptı. Uzun vadeli tahvil ihalelerini iptal ederek borçlanma vadesini kıstı. Gerçekleşen üç ihaleye yüksek teklif gelmesine rağmen borçlanma miktarı sınırlı tutularak, faizde düşüş sağlandı. Hazine üç ihaleyle piyasadan 3.1 milyar TL borçlandı. Böylece, piyasada 18 milyar TL kaynak bırakıldı. Piyasada sağlanan güven sayesinde bu para dolara da gitmedi.

BANKALARIN ELİ RAHATLADI

Hazine, piyasaya bıraktığı parayla bankaları likidite açısından rahatlattı. Bankaların, Merkez Bankası'ndan daha az para alması anlamına gelecek bu yeni stratejiyle yaratılan kaynağın reel sektöre dönmesi bekleniyor. Analistler, bankaların 18 milyar liralık likiditeyi kredi olarak piyasaya vereceğini belirtiyor. Hazine'nin bu adımının kredi faizlerini de düşürmesi bekleniyor.



FAİZLER DÜŞTÜ

Hazine'nin pazartesi günü gerçekleştirilen 5 yıl vadeli tahvil ihalesinde faiz yüzde 17.67'ya indi. Bu oran temmuzdan beri Hazine ihalelerinde aynı vadede görülen en düşük faiz. Eylülde 13 ay vadeli tahvilin faizi yüzde 25.05 iken hafta başında yapılan ihalede oran yüzde 19.73'e geriledi. İki yıllık tahvilde de faiz oranı 23 Ekim'deki yüzde 25.98'e göre 7.19 puan gerileyerek yüzde 18.79 oldu. Hesaplamalara göre, faizdeki 100 baz puanlık artış Hazine'ye ortalama 1.6 milyar TL ilave yük getiriyor. Faiz düşüşünde de bu miktarda yükten ülke kurtulmuş oluyor.





İŞTE ADIM ADIM YENİ STRATEJİ

-Kasımda uluslararası piyasalardan 1.5 milyar euro borçlanıldı. Yılbaşından bu yana yurtdışı piyasalardan yapılan toplam ihraç tutarı 7.7 milyar dolar oldu.

-Yeni Ekonomi Programı'nın yerli ve yabancı yatırımcılara güven vermesinin ardından yurtdışı piyasalarda başarılı ihraçlar gerçekleştirildi.

-Yurtdışında rahat borçlanan Hazine, bütçe gelir ve giderlerine ilişkin olumlu gelişmeler, kamuda başlatılan tasarruf tedbirleri sayesinde içeride finansman ihtiyacını azalttı.

-İç piyasada uzun vadeli tahvil ihaleleri iptal edildi. 6 ihale yerine 3 ihale düzenleneceği, daha az borçlanılacağı duyuruldu.

-Kasım iç borçlanma programını değiştirip 3 ihale düzenleyen Hazine, burada da piyasada tok alıcı rolünü üstlendi.

-İhalelere yüksek teklifler gelmesine rağmen borçlanma miktarı sınırlı tutularak, piyasaların rahatlatılması amaçlandı.