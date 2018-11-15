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  • Ekonomi
  • 15.11.2018 09:18

On binlerce kişi için ikinci fırsatı! yeni yılda küçük esnafa da geliyor

Sistemi () 1 Ocak 2019 itibariyle küçük esnafı da kapsam içine alacakç 5-9 arası çalışanı bulunan işletmeler Ocak ayında sisteme dahil edilecek. 45 yaş altı çalışanlar bu sistemle birlikte ikinci şansını elde etmiş olacak.

On binlerce kişi için ikinci emeklilik fırsatı

Çalışanlara ikinci emeklilik getirecek zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 2017 yılı itibarıyla başlamıştı. Öncelikle çok çalışanı olan şirketler sisteme dahil oldu. Şimdi ocak ayı itibarıyla sıra küçük işletmelere geldi. 5 ile 9 çalışanı arasında personeli olan şirketler de 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren sisteme dahil olacak. Bu şirketlerde çalışan 45 yaş altındaki sigortalılar BES'e girecek ve birikimleri için bir hesap açılacak.

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