Çalışanlara ikinci emeklilik getirecek zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 2017 yılı itibarıyla başlamıştı. Öncelikle çok çalışanı olan şirketler sisteme dahil oldu. Şimdi ocak ayı itibarıyla sıra küçük işletmelere geldi. 5 ile 9 çalışanı arasında personeli olan şirketler de 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren sisteme dahil olacak. Bu şirketlerde çalışan 45 yaş altındaki sigortalılar BES'e girecek ve birikimleri için bir hesap açılacak.