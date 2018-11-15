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  • 15.11.2018 09:33
  • Son Güncelleme: 15.11.2018 10:02

fiyatları bugün ne kadar? 15 Kasım çeyrek , gram altın fiyatı güncel rakamlar

fiyatları dün yaklaşık yüzde 1 yükseldikten sonra doların hafta başında gördüğü 16 ayın zirvesinden gerilemesiyle yatay seyrediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı hafif değişimle 1,211.12 dolarda bulunuyor. Peki, bugün ne kadar? Çeyrek , gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 15 Kasım güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 344,00 lira, Cumhuriyet altını 1.407,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,89 düşüşle 210,60 liradan işlem gördü. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı bugün ne kadar? İşte 15 Kasım güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (15 KASIM 2018)

GRAM ALTIN FİYATI
211,09
211,28

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
213,03
213,08

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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