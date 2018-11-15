Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 344,00 lira, Cumhuriyet altını 1.407,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,89 düşüşle 210,60 liradan işlem gördü. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı bugün ne kadar? İşte 15 Kasım güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (15 KASIM 2018)

GRAM ALTIN FİYATI

211,09

211,28

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

213,03

213,08