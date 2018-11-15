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  • 15.11.2018 14:40
  • Son Güncelleme: 15.11.2018 14:41

Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar kuru tahminini yeniledi

Merkezden yıl sonu dolar kuru tahmini

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti Anketi yayınlandı. 2018 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 5,99 TL iken, bu anket döneminde 5,64 TL'ye geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,53 TL ve 6,37 TL olarak gerçekleşti.

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