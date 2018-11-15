Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar kuru tahminini yeniledi

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti Anketi yayınlandı. 2018 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 5,99 TL iken, bu anket döneminde 5,64 TL'ye geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,53 TL ve 6,37 TL olarak gerçekleşti.

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