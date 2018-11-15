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  • 15.11.2018 13:57

düşmeye devam ediyor! Güncel ve fiyatları ne kadar?

fiyatları ve fiyatlarındaki düşüş trendi sürüyor. Son dönemde hükümetin attığı sağlam adımlar neticesinde 7,20'lerden geriye dönen dolar, geçtiğimiz haftalarda 5,32'ye kadar gerileyerek son 3 ayın en düşük seviyesini görmüştü. Yaşanan bu gelişmelerin ardından ve en çok aranan konulardan olmuştu. İşte dolar ve eurodaki son durum...

Dolarda düşüş sürüyor. Ekonomide dış saldırılar ve ABD ile yaşanan Brunson krizi sonrası süren iyimser tablo devam ediyor. Yaşanan bu gelişmelerin ardından dolar fiyatları ve euro fiyatlarında ise düşüş sürüyor. Güne 5,47 seviyesinde başlayan ABD doları, öğle saatlerinde 5,42'ye kadar geriledi. Yüzde 0,73 düşüş gösteren dolar, hafta başından bu yana en düşük seviyeyi gördü. Euro ise güne 6,17 ile başlarken, öğle saatlerinde gevşeyerek 6,13'lere kadar geriledi.

Borsa İstanbul ise 92.915'ten işlem görüyor.

İşte saat 14.00 itibariyle dolar, euro ve sterlindeki son durumu:

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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