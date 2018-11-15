Dolarda düşüş sürüyor. Ekonomide dış saldırılar ve ABD ile yaşanan Brunson krizi sonrası süren iyimser tablo devam ediyor. Yaşanan bu gelişmelerin ardından dolar fiyatları ve euro fiyatlarında ise düşüş sürüyor. Güne 5,47 seviyesinde başlayan ABD doları, öğle saatlerinde 5,42'ye kadar geriledi. Yüzde 0,73 düşüş gösteren dolar, hafta başından bu yana en düşük seviyeyi gördü. Euro ise güne 6,17 ile başlarken, öğle saatlerinde gevşeyerek 6,13'lere kadar geriledi.

Borsa İstanbul ise 92.915'ten işlem görüyor.

İşte saat 14.00 itibariyle dolar, euro ve sterlindeki son durumu: