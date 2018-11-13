Emniyet şeridine girene bin 2 TL

Trafik cezalarını artıran yasa kısa süre önce yürürlüğe girerken; denetimler de tam gaz devam ediyor. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, haftanın ilk gününde trafiğin yoğun olduğu sabah saatlerinde TEM otoyolunda denetim yaptı. Araçlarında çakar bulunan sürücüler de tek tek durdurularak gerekli belgeleri kontrol edildi. Emniyet şeridini kullanan sürücülere yeni düzenlemeye göre bin 2 lira para cezası kesildi. Emniyet şeridi ihlali yapan sürücüler çeşitli bahanelerle cezadan kaçmak istese de ekipler cezaları kesti.
LASTIK CEZASI 625 TL
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, zorunlu kış lastiği takmayan araç sahiplerine 1 Aralık'tan itibaren 625 lira idari para cezası uygulanacağını dile getirdi.
LASTIK CEZASI 625 TL
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, zorunlu kış lastiği takmayan araç sahiplerine 1 Aralık'tan itibaren 625 lira idari para cezası uygulanacağını dile getirdi.
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