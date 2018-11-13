80 bin işyerine kolay sigorta

Hükümet, kolay sigorta kampanyası başlatıyor. Ev hizmetlerinde uygulanan kolay işverenlik (sigortalılık işlemlerinin kolaylaştırılması) bir sigortalı çalıştıran bakkal, berber, lokanta, eczane gibi işyerlerinde de uygulanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kolay işverenlik uygulamasına apartman, iş hanı görevlilerinin dahil edildiğini anımsatarak, yıl sonuna kadar uygulanmaya başlayacak bu uygulamadan 80 bin işyerinin faydalanmasını öngördüklerini söyledi. Kolay sigorta kapsamında halen apartman ve iş hanı görevlileri, gündelikçi, bahçıvan, çocuk ve hasta bakıcı gibi ev hizmetlerinde çalışanlar yer alıyor. Düzenlemeyle kapıcı çalıştıranların bildirge, belge yükümlülükleri azaltılırken, bürokratik süreç de asgariye indiriliyor. İlave istihdam için verilen teşviklerden apartman görevlisi çalıştıranlar da faydalanabiliyor. Emekli olan görevlinin yerine ya da yeni yapılan binaya, siteye ilk kez kapıcı alanlar da bir yıl süresince damga vergisi, gelir vergisi, sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primi ödemiyor.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.