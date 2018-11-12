Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 12.11.2018 10:26

arazilerinin kiralanması için son gün

Hazine arazisi olan yaklaşık 3,4 milyar metrekarelik arazisi, çiftçilere kira bedelinin yarısına 10 yıl süre ile kiralanıyor. İsteyene araziyi satın alma fırsatı da verilen uygulamaya son başvuru tarihi ise 2018.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde, yerli üretimin artırılması amacıyla, Hazine'ye ait tarım arazilerini uygun koşullarda çiftçilere kiralama uygulaması başlatılmıştı. Posta'nın haberine göre ekim ayı itibarıyla uygulamaya 22 bin 860 çiftçi başvurdu. 218 bin çiftçinin faydalanmasının hedeflendiği uygulamaya başvurular için son tarih ise 19 Kasım.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriTarım arazilerinin kiralanması için son gün 19 Kasım
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar