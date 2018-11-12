Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Geçen haftanın son işlem gününde bir ayın dip seviyesini gören altın, dolardaki değerlenmenin baskısı altında kalmaya devam ediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı Cuma günü 1,206.13 dolar ile 11 Ekim'den bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra 1,209.71 dolar ile yatay seyrediyor. Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar? İşte 12 Kasım güncel altın fiyatları...