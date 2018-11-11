Paralarınızı geri alın

Elektrikte, binlerce aboneye, 'bağlantı bedeli' iadesi yapılacak. Hesaplanan tutar, ya nakit olarak aktarılacak ya da abonenin elektrik faturasından düşürülecek. EPDK, 2013'te elektrik mevzuatında önemli bir değişiklik yaptı. Buna göre şebekeden ya da direkten, abonenin sayacına kadar olan bölüm için gerekli yatırımı, şehir içi dağıtım şirketi yapacak. Aboneden, herhangi bir bedel talep edilmeyecek.
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