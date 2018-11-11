Bugünkü
Takvim

Paralarınızı geri alın

Paralarınızı geri alın
Elektrikte, binlerce aboneye, 'bağlantı bedeli' iadesi yapılacak. Hesaplanan tutar, ya nakit olarak aktarılacak ya da abonenin faturasından düşürülecek. EPDK, 2013'te elektrik mevzuatında önemli bir değişiklik yaptı. Buna göre şebekeden ya da direkten, abonenin sayacına kadar olan bölüm için gerekli yatırımı, şehir içi dağıtım şirketi yapacak. Aboneden, herhangi bir bedel talep edilmeyecek.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriParalarınızı geri alın
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar