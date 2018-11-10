Emekliye 2 kat ek ödeme

Emeklilerin gözü Ocak zammına çevrildi. Tüm emeklilerin Ocak'ta maaşları artacak. Maaşların yükselmesiyle her ay verilen ek ödemenin tutarı da zamlanacak. Halen maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor. Maaş arttıkça ek ödeme tutarı da yükseliyor. Ocak'ta hem yüzde 5 oranından yararlanma sınırı değişecek hem de tüm emeklilerin ek ödeme tutarı zamlı aylık üzerinden hesaplanacağı için yükselecek. Memurlar için 4 ayda oluşan yüzde 12.76'lık artışa göre bu sınır bin 247 lira 26 kuruşa çıkabilecek.
NASIL DEĞİŞECEK?
Ayrıca ek ödeme oranının artırılması da gündemde. Talepler hayata geçerse ek ödeme oranı maaşın yüzde 8 ya da yüzde 9'una çıkarılabilecek. Oran yüzde 8 olursa, emeklilerin ek ödeme tutarında 2 kata varan artışlar olabilecek. Bin lira maaşı olan emekli aylık 50 yerine 80 lira, 2 bin 500 lira maaşı olan emekli de 100 yerine 200 lira ek ödeme alabilecek.
NASIL DEĞİŞECEK?
Ayrıca ek ödeme oranının artırılması da gündemde. Talepler hayata geçerse ek ödeme oranı maaşın yüzde 8 ya da yüzde 9'una çıkarılabilecek. Oran yüzde 8 olursa, emeklilerin ek ödeme tutarında 2 kata varan artışlar olabilecek. Bin lira maaşı olan emekli aylık 50 yerine 80 lira, 2 bin 500 lira maaşı olan emekli de 100 yerine 200 lira ek ödeme alabilecek.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.