SSK emeklisine en az bin 923 TL

Emeklinin gözü Ocak zammında. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını merakla bekliyor. Bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.26 olarak gerçekleşti. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12.26 zam oluştu. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak. Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 12.26'lık artış en düşük emekli maaşını esnafta bin 533 lira 83 kuruştan bin 721 lira 88 kuruşa yükseltecek. En düşük Bağ-Kur tarım emeklisi aylığı da bin 79 lira 59 kuruştan yüzde 12.26'lık artışa göre bin 211 lira 95 kuruşa çıkacak. Yüzde 12.26'lık artış en düşük maaşı 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 713 lira 56 kuruştan bin 923 lira 64 kuruşa, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 21 lira 39 kuruştan bin 146 lira 61 kuruşa ulaştıracak. Enflasyon tahminleri de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammına ilişkin ipucu veriyor. Zam; 2019 Programı'ndaki tahmine göre yüzde 10.65, Merkez Bankası'nın tahminine göre yüzde 13.12, Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre yüzde 13.78 olacak. TAKVİM, gerçekleşen enflasyona ve tahminlere göre yeni maaşları hesapladı. Tablolarımıza bakan emekliler, bunlara göre Ocak maaşlarını öğrenebilecek.
Emeklilerin en düşük maaşları da tahminlere ve 4 aylık enflasyona göre belli oldu. Ek ödemeler de maaşa eklendi.
Emeklilerin en düşük maaşları da tahminlere ve 4 aylık enflasyona göre belli oldu. Ek ödemeler de maaşa eklendi.
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