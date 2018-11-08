SSK emeklisine en az bin 923 TL

gözü Ocak zammında. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını merakla bekliyor. Bunun. Temmuz-Ekim enflasyonuolarak gerçekleşti. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12.26 zam oluştu. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak. Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 12.26'lık artış en düşük emekli maaşını esnafta bin 533 lira 83 kuruştanyükseltecek. En düşük Bağ-Kur tarım emeklisi aylığı da bin 79 lira 59 kuruştan yüzde 12.26'lık artışa göreçıkacak. Yüzde 12.26'lık artış en düşük maaşı 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 713 lira 56 kuruştan, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 21 lira 39 kuruştanulaştıracak. Enflasyon tahminleri de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammına ilişkin ipucu veriyor. Zam; 2019 Programı'ndaki tahmine göre, Merkez Bankası'nın tahminine göre, Merkez Bankası'nın beklenti anketine göreolacak. TAKVİM, gerçekleşen enflasyona ve tahminlere göre yeni maaşları hesapladı. Tablolarımıza bakan emekliler, bunlara göreöğrenebilecek.