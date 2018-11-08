  • Ekonomi
  • 08.11.2018
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 01:47
  • Gazete

Memura not verilecek

Memura not verilecek
Kamu personelinin başarılarının değerlendirilmesine ilişkin yönetmelik taslağı hazırlandı. Şu anda üzerinde çalışılan taslağa göre; bankamatik memurluğu sona erecek. Çalışan memurun verimliliği ve başarıları ödüllendirilebilecek. Söz konusu yönetmelik taslağına göre; performansı ölçülecek. Vatandaşlar bireysel olarak memurlara değil ama kurumlardan aldıkları hizmetlere not verecek. Böylece memurların performans değerlendirmesine katkı sağlanacak.
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