Memura not verilecek

Kamu personelinin başarılarının değerlendirilmesine ilişkin yönetmelik taslağı hazırlandı. Şu anda üzerinde çalışılan taslağa göre; bankamatik memurluğu sona erecek. Çalışan memurun verimliliği ve başarıları ödüllendirilebilecek. Söz konusu yönetmelik taslağına göre; memurların performansı ölçülecek. Vatandaşlar bireysel olarak memurlara değil ama kurumlardan aldıkları hizmetlere not verecek. Böylece memurların performans değerlendirmesine katkı sağlanacak.
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