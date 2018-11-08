ABD Menkul Kıymetler Komisyonu ile sözleşmesi gereği istifa etmek zorunda kalan Musk'ın yerine gelen kişi şirketten yapılan resmi açıklama ile belli oldu.​ Tesla'dan yapılan açıklamaya göre, Musk'ın yerine Yönetim Kurulu Başkanı Robyn Denholm geldi.



Tesla, şirketin dokuz üyeli yönetim kurulundaki iki kadın üyeden biri olan Denholm'un yeni görevine hemen başladığını; ancak, Avustralyalı telekomünikasyon şirketi Telstra'nın finans müdürlüğünden istifasının kesinleşeceği altı aylık ihbar süresi sonrasında görevini tam zamanlı olarak yürütebileceğini duyurdu.



Tesla'nın açıklamasında, Denholm'ün Telstra'dan ayrılana kadar Tesla'nın denetim komitesinde yer almayacağı eklendi.



Yeni atama ile ilgili konuşan Musk, Denholm ile yakından çalışmak için sabırsızlandığını söyledi ve ekledi:

"Robyn hem teknoloji hem de otomotiv alanlarında tecrübeli. Son dört yılda, Tesla'nın yönetim kurulunun bir üyesi olarak büyük katkıları oldu."

Denholm de, şirkete inancının tam olduğunu belirtti ve "Tesla'nın misyonunu inanıyorum, Tesla'nın sürdürülebilir karlılığını ve hisse değerini yükselmek için çalışacağım" dedi..

ROBYN DENHOLM KİMDİR?

ABD ve Avustralya vatandaşı olan Robyn Denholm, 1963 yılında dünyaya geldi. 1985 yılında Sydney Üniversitesi'nde lisansını tamamladı. 2013-2017 yılları arasında çok uluslu bir şirket olan Juniper Networks'ta finansman görevlisi, baş operasyon sorumlusu ve mali işler müdürü görevlerini üstlendi. 2017 ocak ayından itibaren Avustralya'nın en büyük telekomünikasyon şirketi Telstra'nın Finans ve Strateji Sorumlusu (CFO) oldu