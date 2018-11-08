Devlet korumasındaki 47 bin gence iş

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugüne kadar bakanlığın koruma ve bakımı altında sunduğu sosyal hizmet modellerinden faydalanan 45 bin 764 gencimiz, kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirildi. Temmuz 2018'de başlatılan 'istihdam teşviği' uygulamasıyla da bin 151 gencimiz özel sektörde istihdam edildi" dedi. Uygulamayla gençlerin özel sektörde çalışmaları halinde işsizlik sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesinin tamamı, sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 5 yıl Hazine tarafından karşılanıyor.
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