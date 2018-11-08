Benzin ucuzladı

fiyatlarında yaşanan gerileme ve Türkiye'de döviz kurlarında devam eden düşüşle geçen hafta litresine 17 kuruş indirim gelen benzinde bir ucuzluk müjdesi daha geldi. Dün gece yarısından itibaren benzinde litre başına 21 kuruş daha indirim yapıldı. Artarda gelen indirim ile 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi akaryakıt firmalarına göre farklılık gösterse de İstanbul'da ortalama önce 6,95 liradan 6,78 liraya, şimdi de 6.57 liraya geriledi. 5 gün içinde yapılan 38 kuruşluk indirim, depoyu doldururken de kendini hissettirdi. Geçen hafta 55 litrelik bir depo 382 liraya dolarken, şimdi 361 liraya doldu. Bir depoda 21 lira tüketicinin cebinde kaldı.
SIRA MOTORİNDE
Mayıs ayında yükselişlerin ÖTV'den karşılanmasını içeren sistemi devreye alınmıştı. Bu sisteme göre devletin benzinde alacağı kalmadı. Devletin motorinde ise 50 kuruş alacağı kaldı. Bu alacağın, iki hafta içinde tamamlanması ve Kasım sonunda motorinin de 25 kuruş düşmesi bekleniyor.
SIRA MOTORİNDE
Mayıs ayında yükselişlerin ÖTV'den karşılanmasını içeren sistemi devreye alınmıştı. Bu sisteme göre devletin benzinde alacağı kalmadı. Devletin motorinde ise 50 kuruş alacağı kaldı. Bu alacağın, iki hafta içinde tamamlanması ve Kasım sonunda motorinin de 25 kuruş düşmesi bekleniyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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