  • Ekonomi
  • 07.11.2018
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 00:02
  • Gazete

Öğretmen çifte indirim

tarihlerinde öğretmenlere hızlı ve ana hat tren biletleri ile ’de indirim uygulanacak.

Öğretmen çifte indirim
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla TCDD Taşımacılık tarafından 24-30 Kasım'da yüksek hızlı tren ile ana hat tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanacağını, PTT 'nin de APS kurye ve posta kargosu gönderilerinde yüzde 30 indirim yapacağını ifade etti. Bakan Turhan, kampanyasının her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda çalışan öğretmenleri, yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanlarını kapsayacağını bildirdi.
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