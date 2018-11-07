Benzin 20 kuruş ucuzlayacak

Petrol ve döviz kurlarındaki düşüşle geçen hafta litresi 17 kuruş ucuzlayan benzine bir indirim müjdesi daha geldi. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Başkanı İmran Okumuş, "Bugün akşamdan itibaren benzinde litre başına 15 ila 20 kuruş arasında indirim yapılacak ve pompaya yansıtılacak" dedi. Mayıs'ta akaryakıt artışının vatandaşa yansımasını önlemek için yükselişlerin ÖTV'den karşılanmasını içeren eşelmobil sistemi devreye alınmıştı. Bu sisteme göre devletin benzinde alacağı kalmadı, motorinde ise 50 kuruş kaldı. Okumuş, "Kasım sonu itibariyle motorinde de 25 kuruşluk indirim yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
Betül ALAKENT
Betül ALAKENT
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