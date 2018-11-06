Uzun kesintiye ödeme yapılacak

Dağıtım şirketleri, 12 saatten fazla elektriğini kestiği konut abonelerine 50, ticarethanelere 100 lira tazminat ödeyecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), son 3 yıllık dönemde yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle dağıtım şirketlerini denetim kıskacına aldı. Günlük 12 saati aşan sürelerle kesinti yapan şirketler, abonelere tazminat verecek.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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