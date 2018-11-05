Dolar kuru bugün ne kadar? 5 Kasım dolar euro fiyatı kaç tl oldu? Son dakika bilgilerine göre dolar kuru kaç lira oldu? 5 Kasım Dolar - euro ne kadar? Bankalararası piyasalarda son durum ne? İşte İran yaptırımlarından Türkiye'nin muaf olduğunun açıklanması sonrasında dolar ve euro son durum...

Vatandaşlar son dakika haberleriyle birlikte dolar euro kurunun TL karşısındaki değerini merak ediyor. Peki 5 Kasım dolar ne kadar? Euro ne kadar kaç TL oldu? İşte dolar ve euro piyasalarında son bilgiler...



ABD'nin İran yaptırımlarından Türkiye'nin muaf tutulduğunun resmen açıklanması sonrasında dolar/TL 5,36'nın altına indi. Dolar/TL, açıklama sonrası 5,3425 ile 3 ayın en düşüğünü gördü. Sabah açıklanan enflasyon verisinin ardından dolar 5,47'nin üzerine kadar yükselmişti. Cuma günü 5,41'li seviyelere kadar gerilemesi sonrasında dolar/TL yeni haftaya 5,43 civarında başlamıştı. ABD, Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkeye İran'a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda muafiyet tanıdı. Euro/TL de 6,11 civarında hareket ediyor.



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