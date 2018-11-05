Dolar kuru bugün ne kadar? 5 Kasım dolar euro fiyatı kaç tl oldu?

Vatandaşlar son dakika haberleriyle birlikte dolar euro kurunun TL karşısındaki değerini merak ediyor. Peki 5 Kasım dolar ne kadar? Euro ne kadar kaç TL oldu? İşte dolar ve euro piyasalarında son bilgiler...
ABD'nin İran yaptırımlarından Türkiye'nin muaf tutulduğunun resmen açıklanması sonrasında dolar/TL 5,36'nın altına indi.
Dolar/TL, açıklama sonrası 5,3425 ile 3 ayın en düşüğünü gördü.
Sabah açıklanan enflasyon verisinin ardından dolar 5,47'nin üzerine kadar yükselmişti.
Cuma günü 5,41'li seviyelere kadar gerilemesi sonrasında dolar/TL yeni haftaya 5,43 civarında başlamıştı.
ABD, Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkeye İran'a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda muafiyet tanıdı.
Euro/TL de 6,11 civarında hareket ediyor.
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