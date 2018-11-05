  • Ekonomi
  • 05.11.2018 21:17
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 21:17

Dolar kuru bugün ne kadar? 5 Kasım dolar euro fiyatı kaç tl oldu?

Son dakika bilgilerine göre dolar kuru kaç lira oldu? 5 Kasım Dolar - euro ne kadar? Bankalararası piyasalarda son durum ne? İşte İran yaptırımlarından Türkiye'nin muaf olduğunun açıklanması sonrasında dolar ve euro son durum...

Dolar - Euro bugün ne kadar?

Vatandaşlar son dakika haberleriyle birlikte dolar euro kurunun TL karşısındaki değerini merak ediyor. Peki 5 Kasım dolar ne kadar? Euro ne kadar kaç TL oldu? İşte dolar ve euro piyasalarında son bilgiler...

ABD'nin İran yaptırımlarından Türkiye'nin muaf tutulduğunun resmen açıklanması sonrasında dolar/TL 5,36'nın altına indi.

Dolar/TL, açıklama sonrası 5,3425 ile 3 ayın en düşüğünü gördü.

Sabah açıklanan enflasyon verisinin ardından dolar 5,47'nin üzerine kadar yükselmişti.

Cuma günü 5,41'li seviyelere kadar gerilemesi sonrasında dolar/TL yeni haftaya 5,43 civarında başlamıştı.

ABD, Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkeye İran'a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda muafiyet tanıdı.

Euro/TL de 6,11 civarında hareket ediyor.

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