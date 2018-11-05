  • Ekonomi
  • 05.11.2018 17:19
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 17:36

ABD'nin muafiyet açıklaması sonrası dolar sert düştü!

Geçtiğimiz hafta 5.43 TL'ye kadar inen dolar yeni haftaya 5.44 TL seviyelerinden başladı. Enflasyon verisi sonrası hareketlilik görülmeyen kurda, Moody's raporuyla 5.45 düzeyi görüldü. Ancak Türkiye'nin İran yaptırımlarından muaf tutulacağının açıklanmasıyla dolar fiyatı 5.40 seviyesine indi.

ABDnin kararı sonrası dolar sert düştü!

Türkiye'nin İran yaptırımlarından muaf tutulacağının açıklanmasıyla dolar sert düştü.

Geçtiğimiz hafta 5.43 TL'ye kadar inen dolar yeni haftaya uluslararası piyasada 5.44 TL seviyelerinden başladı.

Enflasyon verisi sonra hareketlilik görülmeyen kurda Moody's raporuyla 5.45 düzeyi görüldü.

Ancak Türkiye'nin İran yaptırımlarından muaf tutulacağının açıklanmasıyla dolar fiyatı 5.38'i gördü.

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