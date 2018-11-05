Türkiye'nin İran yaptırımlarından muaf tutulacağının açıklanmasıyla dolar sert düştü.
Geçtiğimiz hafta 5.43 TL'ye kadar inen dolar yeni haftaya uluslararası piyasada 5.44 TL seviyelerinden başladı.
Enflasyon verisi sonra hareketlilik görülmeyen kurda Moody's raporuyla 5.45 düzeyi görüldü.
Ancak Türkiye'nin İran yaptırımlarından muaf tutulacağının açıklanmasıyla dolar fiyatı 5.38'i gördü.
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