  • Ekonomi
  • 02.11.2018
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 01:49
  • Gazete

’tan iddialı tahmin

Jim Rogers’tan iddialı tahmin
Ünlü yatırımcı Jim Rogers, dünya piyasalarında tarihi bir çöküş yaşanmadan önce son bir büyük yükseliş görülebileceğini kaydetti. Rogers, "Önümüzdeki dönemde bir gün Trump ya da başka birileri 'Tamam. Bu ticaret savaşı sorununu çözdük' diyecek. Piyasalarda son bir dev yükseliş göreceğiz" dedi. Bundan sonra, gerçek ticaret savaşlarının başlayacağını belirten Rogers, "Piyasadaki düşüş gördüklerimin en kötüsü olacak" diye konuştu.
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