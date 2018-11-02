Destekli servet

Dünyanın en genç zenginlerinin aslında zengin aileler tarafından finanse edildiği ortaya çıktı. Rockefeller, Rothschild, Warburg, Walton gibi aileler birçok dahi gence yatırım yaptı ve büyük servetin yolunu açtı. Örneğin; Rockefeller Ailesi, Marc Zuckerberg ve Dustin Moskovitz'i seçti, parayı verdi ve Facebook'un kurulmasını sağladı. Moskovitz 9 milyar dolar, Zuckerberg ise 61 milyar dolarlık servetin sahibi oldu. Google'ın patronu Sergey Brin de Rothschild Ailesi'nin servet kazandırdığı işadamı. 36 yaşındaki Rus işadamı Brin'in serveti 53 milyar doları aştı. Aya turist götürecek Japon işadamı Yusaku Maezawa'ya destek olan ailenin ise Warburg olduğu iddia ediliyor. 42 yaşındaki John Arnold ise Walton ailesi sayesinde dünyanın en önemli hedge fon yöneticisi oldu. Arnold'un serveti ise 9 milyar dolar.
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