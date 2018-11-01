  • Ekonomi
  • 01.11.2018 10:02
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 10:02

uçakları yüzde 91,9 zamanında kalktı

Genel Müdür : "Dün seferlerimizi yüzde 91,9 oranında zamanında icra ettik. Sizleri zamanında emniyet ve konforla varacağınız yere ulaştırmaktan memnuniyet duyuyoruz"

Rakamlar açıklandı! Türk Hava Yolları...

Türk Hava Yolları () Genel Müdürü , dün yapılan tarifeli seferleri, yüzde 91,9 oranında zamanında icra ettiklerini bildirdi.

Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, THY seferlerinin kalkış durumlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Bilal Ekşi, "Dün seferlerimizi yüzde 91,9 oranında zamanında icra ettik. Sizleri zamanında emniyet ve konforla varacağınız yere ulaştırmaktan memnuniyet duyuyoruz. #THY, Türk Milletinin gururu. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

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