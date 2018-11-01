  • Ekonomi
  • 01.11.2018 09:27
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 09:27

bugün ne kadar? Dolar ne kadar, kaç TL? ne kadar? 1 Kasım 2018 Perşembe

fiyatları ve fiyatları ile ilgili gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Rahip Brunson krizinin aşılması ve hükümetin ekonomi konusundaki sağlam adımları piyasaları rahatlatırken, dolar ve euroda da düşüşe neden oldu. Son dönemde TL, dolar ve euro karşısında sürekli olarak değer kazanırken; geçtiğimiz gün dolar son 3 ayın en düşük seviyesine inerek 5,47'yi gördü. Peki dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? İşte güncel ...

Son dakika aramalarına göre dolar bugün ne kadar? euro bugün ne kadar? soruları en çok sorulan sorular arasında geliyor. Geçtiğimiz günlerde son dönemin en düşük seviyesine gerileyerek 5,47'yi gören dolarda son durum yine merak ediliyor. Dolarda düşüş sürecek mi? sorusuna cevap arayan vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte dolar fiyatları ve euro fiyatları ile ilgili son gelişmeler...

DOLAR VE EURO FİYATLARI

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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